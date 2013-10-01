印尼经济：政府10月将公布经济刺激新方案--媒体

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日

--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。