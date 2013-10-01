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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 11:00 BJT

印尼经济：政府10月将公布经济刺激新方案--媒体

路透雅加达10月1日 - 雅加达环球报(Jakarta Globe)周二引述一名政府高层官员指出，印尼政府本月将宣布第二套财政刺激方案，以协助降低经常帐赤字。

印尼府8月时已公布一套财政措施，当时因投资人对印尼的信心流失，印尼金融市场受重创。

但政府尚未公布部份措施的细节，包括一份不允许外资投资的“负面列表”领域名单。

印尼卢比 持续走贬，兑美元今年以来贬值近17%，为贬幅最大的亚洲货币。

分析师警告称，等到美国联邦储备理事会(美联储/FED)真的终于展开缩减刺激措施时，印尼可能再度遭遇一波资金外流，印尼卢比跌势甚至可能更剧烈。

印尼今年上半年经常帐赤字相对国内生产总值(GDP)比例扩大至4.4%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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