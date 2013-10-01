印尼经济：政府10月将公布经济刺激新方案--媒体

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透雅加达10月1日 - 雅加达环球报(Jakarta Globe)周二引述一名政府高层官员指出，印尼政府本月将宣布第二套财政刺激方案，以协助降低经常帐赤字。
印尼府8月时已公布一套财政措施，当时因投资人对印尼的信心流失，印尼金融市场受重创。
但政府尚未公布部份措施的细节，包括一份不允许外资投资的“负面列表”领域名单。
印尼卢比 持续走贬，兑美元今年以来贬值近17%，为贬幅最大的亚洲货币。
分析师警告称，等到美国联邦储备理事会(美联储/FED)真的终于展开缩减刺激措施时，印尼可能再度遭遇一波资金外流，印尼卢比跌势甚至可能更剧烈。
印尼今年上半年经常帐赤字相对国内生产总值(GDP)比例扩大至4.4%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。