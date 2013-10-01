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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 11:17 BJT

《全球汇市》美元上扬，美国政府关门大限临近

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3534    1.3524     +0.07     +2.58    1.3194
 美元/日圆                      98.28     98.21     +0.07    +13.30     86.74
 欧元/日圆                     133.01    132.82     +0.14    +16.21    114.46
 美元/瑞郎                     0.9039    0.9048     -0.10     -1.27    0.9155
 英镑/美元                     1.6226    1.6184     +0.26     -0.15    1.6251
 美元/加元                     1.0319    1.0308     +0.11     +4.01    0.9921
 澳元/美元                     0.9334    0.9312     +0.24    -10.19    1.0393
 新西兰元/美                   0.8298    0.8286     +0.14     +0.18    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.740    91.450     +0.32     +1.79    90.130
 新西兰元/日                   81.570    81.380     +0.23    -42.07   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     159.47    158.94     +0.33    +13.24    140.82
 澳元/新西兰                   1.1244    1.1229     +0.13    -10.33    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  
        
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 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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