《全球汇市》美元上扬，美国政府关门大限临近

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3534 1.3524 +0.07 +2.58 1.3194 美元/日圆 98.28 98.21 +0.07 +13.30 86.74 欧元/日圆 133.01 132.82 +0.14 +16.21 114.46 美元/瑞郎 0.9039 0.9048 -0.10 -1.27 0.9155 英镑/美元 1.6226 1.6184 +0.26 -0.15 1.6251 美元/加元 1.0319 1.0308 +0.11 +4.01 0.9921 澳元/美元 0.9334 0.9312 +0.24 -10.19 1.0393 新西兰元/美 0.8298 0.8286 +0.14 +0.18 0.8283 元 澳元/日圆 91.740 91.450 +0.32 +1.79 90.130 新西兰元/日 81.570 81.380 +0.23 -42.07 140.820 圆 英镑/日圆 159.47 158.94 +0.33 +13.24 140.82 澳元/新西兰 1.1244 1.1229 +0.13 -10.33 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。