美国政经：参议院民主党人拒绝在“被枪指着头”的情况下进行谈判

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
路透华盛顿9月30日 - 美国参议院民主党人周一晚间拒绝了众议院共和党人提出的最后方案，即建立谈判小组共同制定紧急支出法案，并快速结束政府即将停摆的局面。
政府资金不到一个小时内即将耗尽，参议院民主党领袖里德表示他不会在“被枪指着头”的情况下进行谈判。里德呼吁共和党人同意参议院批准的方案，保证政府能有资金运行到11月15日。
目前政府停摆似乎不可避免，部分国会共和党人预计其党魁最终将妥协并允许直接延长为联邦政府提供资金的时间，同时不加入改变奥巴马医疗法案等附加条件。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。