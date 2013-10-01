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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 11:30 BJT

美国政经：参议院民主党人拒绝在“被枪指着头”的情况下进行谈判

路透华盛顿9月30日 - 美国参议院民主党人周一晚间拒绝了众议院共和党人提出的最后方案，即建立谈判小组共同制定紧急支出法案，并快速结束政府即将停摆的局面。

政府资金不到一个小时内即将耗尽，参议院民主党领袖里德表示他不会在“被枪指着头”的情况下进行谈判。里德呼吁共和党人同意参议院批准的方案，保证政府能有资金运行到11月15日。

目前政府停摆似乎不可避免，部分国会共和党人预计其党魁最终将妥协并允许直接延长为联邦政府提供资金的时间，同时不加入改变奥巴马医疗法案等附加条件。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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