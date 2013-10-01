版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 11:06 BJT

日本股市：在强劲的央行短观报告出炉后反弹，关注安倍经济刺激计划

路透东京10月1日 - 日股日经指数周二早盘反弹逾1%，此前强劲的企业景气判断指数巩固了市场预期，即日本首相将推进财政改革计划，并出台刺激举措以缓和改革对经济的冲击。

日本央行短观调查显示，日本7-9月大型制造业信心改善程度大于预期并触及六年高点。

“短观调查结果，特别是(大企业景气判断)指数，增加了首相安倍晋三推进在明年提高消费税率计划的可能性，”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称。

“因此外资没有等(安倍的)声明在晚间发布就买入股票。”

日经指数 早盘收高1.2%至14,627.6点，周一下挫2.1%报14,455.80点。东征股价指数 上升0.8%至1,203.26点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐