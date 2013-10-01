日本股市：在强劲的央行短观报告出炉后反弹，关注安倍经济刺激计划

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透东京10月1日 - 日股日经指数周二早盘反弹逾1%，此前强劲的企业景气判断指数巩固了市场预期，即日本首相将推进财政改革计划，并出台刺激举措以缓和改革对经济的冲击。
日本央行短观调查显示，日本7-9月大型制造业信心改善程度大于预期并触及六年高点。
“短观调查结果，特别是(大企业景气判断)指数，增加了首相安倍晋三推进在明年提高消费税率计划的可能性，”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称。
“因此外资没有等(安倍的)声明在晚间发布就买入股票。”
日经指数 早盘收高1.2%至14,627.6点，周一下挫2.1%报14,455.80点。东征股价指数 上升0.8%至1,203.26点。(完)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。