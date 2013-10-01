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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 11:07 BJT

台湾股市：盘中上涨0.5%，仁宝跳涨5.6%

路透10月1日 - 台湾股市周二盘中上涨0.5%，尾随其他地区股市的走势，汽车类指数 和半导体类指数 表现优于大盘。

0240GMT时，加权股价指数 攀升至8,216.47点。上日为下跌。

电脑厂商仁宝 跳涨5.6%，此前该公司宣布，将以每股50.8台币的溢价，收购旗下华宝 在外所有流通股权，金额最高达161.3亿台币。此案预计不迟于2014年4月完成。 (完)
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