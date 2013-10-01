台湾债市：公司债RP利率靠向低档，月初投信恢复找券需求

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透台北10月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二向低档靠拢。月初资金回流，投信也恢复找券需求。不过资金尚未宽松到令利率下滑的地步，惟今日有大型票券商调低10天以内短天期的公司债RP利率，高档自0.58%下调至0.55%。
大型票券商资金调度人士表示，由于银行体系超额准备充沛，有业者向投信多申购货币型基金赚取利差，使得投信找券需求增加，不过由于可供承做的券源有限，因此调低了短天期公司债RP利率。
“最近央行冲销力道比较微弱一点，银行准备部位很多。”他说。
另一证券商资金调度人员则称，季底过后，投信资金开始回流。先前为让客户跨季底而承作在0.70%的一个月期公司债，今日续约时调降成0.68%。由于资金情势尚未到浮滥地步，预料公司债RP利率将可持稳在0.68%附近一阵子。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。