台湾债市：公司债RP利率靠向低档，月初投信恢复找券需求

路透台北10月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二向低档靠拢。月初资金回流，投信也恢复找券需求。不过资金尚未宽松到令利率下滑的地步，惟今日有大型票券商调低10天以内短天期的公司债RP利率，高档自0.58%下调至0.55%。

大型票券商资金调度人士表示，由于银行体系超额准备充沛，有业者向投信多申购货币型基金赚取利差，使得投信找券需求增加，不过由于可供承做的券源有限，因此调低了短天期公司债RP利率。

“最近央行冲销力道比较微弱一点，银行准备部位很多。”他说。

另一证券商资金调度人员则称，季底过后，投信资金开始回流。先前为让客户跨季底而承作在0.70%的一个月期公司债，今日续约时调降成0.68%。由于资金情势尚未到浮滥地步，预料公司债RP利率将可持稳在0.68%附近一阵子。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。