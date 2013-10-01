中国外交部称习近平没有计划与安倍晋三在APEC见面

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月30日 - 中国外交部周一称，国家主席习近平在亚太经合组织（APEC）峰会期间没有与日本首相安倍晋三会面的计划。该会议将于本周在印尼巴厘岛举行。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，峰会期间将举行很多双边会谈，目前正在筹备。中日领导人尚无会面计划。
洪磊指出，中国一直要求日本正视历史和事实，在钓鱼岛问题上与中国进行对话和谈判，但是日本尚未对此作出回应。
洪磊称，中方呼吁日本领导人停止说空话，采取实际行动与中国进行对话和磋商，克服双边关系发展中的困难。
安倍晋三周五在纽约曾表示，日本不会在钓鱼岛主权问题上作出让步，但也不会采取任何使形势升级的举动。
日本尚未正式宣布安倍晋三将参加此次亚太经合组织峰会，不过他料会参加。
美国总统奥巴马也会参加该峰会。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。