《外汇专栏》日本持续高龄化，支持了日圆持续贬值的必要

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦9月30日 - 日本有四分之一人口的年龄在65岁或者以上，可以说需要疲弱日圆来协助支应服务日渐庞大的高龄人群。

由于数十年来日本生育率低，退休人口增加的速度超过了新加入劳动力的青年人口增速，许多退休人士寻求海外投资来取得退休所需资金。

买进海外资产，首先要先卖日圆。

日本人口老化，对首相安倍晋三来说是个政策挑战，安倍正致力于提振萎靡的经济，并抑制失控的福利支出。

评级机构标准普尔周四表示，若日本不能缩减预算赤字，可能面临信贷评级调降。

标准普尔一高层官员称，日本预算已不太可能按目标在2020财年前达到基础财政收支平衡。

标准普尔质疑日本在福利支出改革上能有多大的进展，而这部分是日本预算最大的拖累因素。

标普的质疑没错。

对于福利支出的需求增加，而支撑福利体系的劳工也越来越少。

因此，提议的福利体系改革，基本上就是在说，日本已无力负担目前所承诺福利。

理论上说，这意味着缩减向老化人口支付的福利，迫使退休人士减少投资，以确保生活品质不至于降低。

日本政府退休金投资基金(GPIF)很清楚这一点，因此正寻求分化投资组合，包括海外投资，来提高收益，支应增加的退休支出。

从定义上来看，增加海外投资，也就是要卖日圆来买进投资海外资产所需的外币。

此外，日本劳动力市场本身也值得重点关注。

日本7月经季节调整失业率从6月的3.9%降至3.8%，为2008年10月以来最低水准。

失业率在如此低的水准，日本很难持续填补退休人士留下来的职缺，如此一来，要维持生产力水准和税收也极具挑战性。

或许因为国内寻找人才相当困难，因此日本两家最大的汽车制造商近日宣布了9亿美元的新投资，用于提振其在泰国的生产并创造就业。

而这类海外投资一样要卖日圆买外币，同时也反映了更广泛的忧虑。

未来，老化的日本肯定需要减少海外投资来协助维持国内生活水准。

到时候，日圆越疲弱，海外投资汇回日币的价值会更高，前提是货币贬值没又造成国内通胀飙升。

对于日本最终将需要削减海外投资并汇回资金的预期，也表示要确保在那时间到来之前日圆已经走弱。