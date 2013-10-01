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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 11:39 BJT

日本债市：日债微跌，稍后进行10年期公债标售

当日涨跌    上日
                                      最新报价   (基点)    收市价
                                                              
 两年期公债                             0.105%      +0.0    0.105%
 五年期公债                             0.240%      +0.0    0.240%
 10年期公债                             0.685%      +0.5    0.680%
 20年期公债                             1.570%      +0.5    1.565%
 30年期公债                             1.705%      +0.5    1.700%
 10年期公债期货  <0#JGB:>               144.05     -0.07    144.12
                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                              
    (完)    
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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