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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:01 BJT

美国政经：美国众议院开会要求与参议院就政府关门问题展开磋商

路透华盛顿9月30日 - 就在美国政府于午夜0400GMT关门前几分钟，共和党人主导的众议院开会正式要求与民主党占优势的参议院展开磋商。(完)
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