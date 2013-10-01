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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:09 BJT

美国政经：白宫敦促各政府机构开始关闭运作

路透华盛顿9月30日 - 美国白宫指示各政府机构在周一晚间开始关闭，此前国会未能在0400GMT的截止期限之前就政府支出议案达成折衷。

“我们敦促国会快速采取行动，通过一项持续拨款方案来提供短期过度，以确保有足够时间通过针对本财年余下时间的预算案，以及恢复一些会受到拨款延误影响的关键公共服务和计划的运作。”行政管理和预算办公室(OMB)主任Sylvia Burwell在一份声明中表示。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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