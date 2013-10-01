背景资料：日本将公布500亿美元刺激计划，帮助经济抵御消费税上调冲击

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
--政府将在4月结束针对震后重建的一项特别公司税，比原计划提早一年，从而为企业省下9,000亿日圆。此举将使得东京大型公司的公司税负担从38.0%下降至35.6%。
--企业增加工厂和设备支出，将可获得7,400亿日圆的税收减免。
--针对提高雇员工资的公司，税收减免规模增加1,600亿日圆。
--购房者可以获得的税收减免将增加1,100亿日圆。
--草案计划并未提到削减公司税率，但执政党税务部门官员同意“马上”考虑此事。
--该计划包括为了筹办2020年东京奥运会，而在公共项目上估计1万亿日圆的支出。(完) (编译 郑茵/侯向明； 审校 高琦)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。