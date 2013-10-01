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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 12:15 BJT

背景资料：日本将公布500亿美元刺激计划，帮助经济抵御消费税上调冲击

--政府将在4月结束针对震后重建的一项特别公司税，比原计划提早一年，从而为企业省下9,000亿日圆。此举将使得东京大型公司的公司税负担从38.0%下降至35.6%。

--企业增加工厂和设备支出，将可获得7,400亿日圆的税收减免。

--针对提高雇员工资的公司，税收减免规模增加1,600亿日圆。

--购房者可以获得的税收减免将增加1,100亿日圆。

--草案计划并未提到削减公司税率，但执政党税务部门官员同意“马上”考虑此事。

--该计划包括为了筹办2020年东京奥运会，而在公共项目上估计1万亿日圆的支出。(完) (编译 郑茵/侯向明； 审校 高琦)
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