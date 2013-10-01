美国政经：预算谈判失败后，美国联邦政府开始部分关闭

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
路透华盛顿10月1日 - 美国联邦政府于周二开始部分关闭，此前国会未能在午夜截止期限前就紧急支出议案达成妥协。
共和党把持的众议院和民主党占优的参议院来回提出自己的支出方案，直至周一夜间，但共和党要求临时支出议案的通过必须以推迟奥巴马医保法案的实施为条件，令国会谈判陷入僵局。
政府关门会持续多长时间尚不清楚。资金短缺状况下国家安全等一些政府基本功能仍将维持运转，但大量联邦机构将关闭，可能有多达100万的联邦工作人员无薪休假。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。