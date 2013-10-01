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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:18 BJT

美国政经：预算谈判失败后，美国联邦政府开始部分关闭

路透华盛顿10月1日 - 美国联邦政府于周二开始部分关闭，此前国会未能在午夜截止期限前就紧急支出议案达成妥协。

共和党把持的众议院和民主党占优的参议院来回提出自己的支出方案，直至周一夜间，但共和党要求临时支出议案的通过必须以推迟奥巴马医保法案的实施为条件，令国会谈判陷入僵局。

政府关门会持续多长时间尚不清楚。资金短缺状况下国家安全等一些政府基本功能仍将维持运转，但大量联邦机构将关闭，可能有多达100万的联邦工作人员无薪休假。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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