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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:24 BJT

美国政经：参议院将否决众议院最新的政府拨款法案--参院民主党领袖

路透华盛顿10月1日 - 随着美国政府周二开始关门，参议院计划休会至1330GMT，民主党议员将正式否决众议院最新的政府拨款议案。

参议院民主党领袖里德宣布休会。此前国会没有制定计划应对17年来首次联邦政府关门。(完)
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