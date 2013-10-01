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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:32 BJT

日本政经：首相安倍晋三决定按计划从明年4月起将消费税上调到8%

路透东京10月1日 - 日本首相安倍晋三周二宣布，已经决定从明年4月1日起将消费税从5%提高到8%，以支持日本公共财政。

安倍晋三在政府和执政党官员聚集的会议上表示，他认为政府制定的经济计划将能够抵御消费税上调带来的冲击，这对于稳固市场对日本公共财政的信心非常有必要。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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