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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:45 BJT

日本金融市场：日圆下跌日股续涨，此前首相安倍称决定上调消费税

路透东京10月1日 - 在日本首相表示将按计划上调消费税后，美元兑日圆周二大涨，日本股市扩大涨幅。

美元兑日圆 日内跳涨约0.3%后缩减涨幅，目前升0.1%报在98.33日圆，脱离EBS平台触及的日低98.12，但未及早盘达到的日高98.73。

日股日经指数 扩大涨幅至0.8%，尽管仍低于早盘触及的盘中高点。

首相安倍晋三表示，已决定按计划从明年4月1日起，将消费税税率从目前的5%上调至8%，以维系日本的公共财政。(完) (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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