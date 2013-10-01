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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:49 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨，之前澳洲央行维持利率不变

路透悉尼10月1日 - 澳元兑美元 周二升0.0025美元，之前澳洲央行维持利率在纪录低位，符合预期，而且没有显露出明显的宽松偏向。

澳元兑美元一度升至日高0.9374，在澳央行公布决定前报0.9338，最新报0.9371，日内升0.5%。

澳洲央行周二在月度货币政策会议上宣布，维持利率在2.5%不变，指称货币政策适当。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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