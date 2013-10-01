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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 12:51 BJT

汽车产业：宝马、现代和起亚将在中国召回逾18万辆汽车

路透北京9月30日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周五宣布，宝马 、现代汽车 及其关联企业起亚汽车 将在中国召回共计181,492辆汽车。

根据国家质检总局网站声明，华晨宝马汽车有限公司将召回75,832辆宝马5系轿车，其中包括88辆进口车。公司将对召回车辆免费更换改进型的尾灯灯座，以消除安全隐患。

华晨宝马两个月前开始召回2009-2012年期间生产的143,215辆5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。

质检总局称，韩国现代汽车将召回64,795辆现代和起亚汽车，以修复制动踏板问题。

起亚在华合资企业东风悦达起亚汽车有限公司也将因同样原因召回40,865辆汽车。

现代和起亚上周宣布，将在韩国召回约66万辆汽车，以修复制动踏板开关问题，且有可能在其它国家进一步召回。

本次召回的汽车包括现代的劳恩斯和雅尊大型轿车，以及起亚的福瑞迪汽车。因同样问题而受影响的汽车已经超过200万辆。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)
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