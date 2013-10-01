汽车产业：宝马、现代和起亚将在中国召回逾18万辆汽车

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透北京9月30日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周五宣布，宝马 、现代汽车 及其关联企业起亚汽车 将在中国召回共计181,492辆汽车。
根据国家质检总局网站声明，华晨宝马汽车有限公司将召回75,832辆宝马5系轿车，其中包括88辆进口车。公司将对召回车辆免费更换改进型的尾灯灯座，以消除安全隐患。
华晨宝马两个月前开始召回2009-2012年期间生产的143,215辆5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。
质检总局称，韩国现代汽车将召回64,795辆现代和起亚汽车，以修复制动踏板问题。
起亚在华合资企业东风悦达起亚汽车有限公司也将因同样原因召回40,865辆汽车。
现代和起亚上周宣布，将在韩国召回约66万辆汽车，以修复制动踏板开关问题，且有可能在其它国家进一步召回。
本次召回的汽车包括现代的劳恩斯和雅尊大型轿车，以及起亚的福瑞迪汽车。因同样问题而受影响的汽车已经超过200万辆。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。