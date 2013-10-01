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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 13:44 BJT

《综述》美国国会未能化解僵局，政府开始关闭部分运作

美元周二持稳，尽管美国众多政府机构开始关闭。标普股指期货 小升0.2%，延续稍早走势，美国公债期货 下滑5个跳动点。

大部分亚洲市场周二走高。

**政治分化**

奥巴马拒绝就共和党的要求进行谈判，并警告称政府停摆将“阻碍我们的经济运转”。

一些政府机构和国家公园将关门，但用于国家安全及公共安全相关的基本职能的支出将继续，包括美国军队的费用。

尚不清楚政府关闭将持续多长时间，没有明确计划来打破僵局。参议院周二计划休会至1330GMT，届时民主党议员料正式否决众议院最新的政府拨款议案。

国会解决分歧之前，政府将会一直保持关门状态，时间可能是几天或数月。但冲突有可能蔓延至更为关键的对联邦政府借款上限的纷争。

如果不能提高16.7万亿(兆)美元的债务上限，则美国可能被迫在部分支付义务方面违约，这恐将沉重打击经济并冲击全球市场。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)
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