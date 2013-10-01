《综述》美国国会未能化解僵局，政府开始关闭部分运作

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
美元周二持稳，尽管美国众多政府机构开始关闭。标普股指期货 小升0.2%，延续稍早走势，美国公债期货 下滑5个跳动点。
大部分亚洲市场周二走高。
**政治分化**
奥巴马拒绝就共和党的要求进行谈判，并警告称政府停摆将“阻碍我们的经济运转”。
一些政府机构和国家公园将关门，但用于国家安全及公共安全相关的基本职能的支出将继续，包括美国军队的费用。
尚不清楚政府关闭将持续多长时间，没有明确计划来打破僵局。参议院周二计划休会至1330GMT，届时民主党议员料正式否决众议院最新的政府拨款议案。
国会解决分歧之前，政府将会一直保持关门状态，时间可能是几天或数月。但冲突有可能蔓延至更为关键的对联邦政府借款上限的纷争。
如果不能提高16.7万亿(兆)美元的债务上限，则美国可能被迫在部分支付义务方面违约，这恐将沉重打击经济并冲击全球市场。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。