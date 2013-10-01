新债招标：台湾中油五年期无担债以1.49%定价，符合预期

路透台北10月1日 - 据公司债承销人士周二提供资料显示，台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.49%、1.75%及1.85%，发行金额则为64亿、34亿及32亿台币，合计发行130亿台币。

路透先前调查显示，台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债，得标利率区间料分别在1.45-1.50%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。

台湾中油是在上周五标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行50、50亿及30.5亿台币。