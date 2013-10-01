新债招标：台湾中油五年期无担债以1.49%定价，符合预期

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透台北10月1日 - 据公司债承销人士周二提供资料显示，台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.49%、1.75%及1.85%，发行金额则为64亿、34亿及32亿台币，合计发行130亿台币。
路透先前调查显示，台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债，得标利率区间料分别在1.45-1.50%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。
台湾中油是在上周五标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行50、50亿及30.5亿台币。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
====================================================================
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。