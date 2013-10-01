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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 13:30 BJT

韩国数据：9月房价较8月升0.05%，但较上年同期减0.46%--国民银行数据

路透首尔10月1日 - 韩国国民银行数据显示，韩国9月房价较8月成长0.05%，反映出当地房地产市场迟滞，8月时为小跌0.04%。

国民银行周一晚间在声明稿中表示，9月全国房价较上年同期下滑0.46%，8月时为下跌0.66%。

经济成长迟滞及前景不明朗已打压房地产市场，让严重负债的韩国家庭承受更多压力。消费者已缩减支出来因应，进而削弱内需。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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