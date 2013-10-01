韩国数据：9月房价较8月升0.05%，但较上年同期减0.46%--国民银行数据

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透首尔10月1日 - 韩国国民银行数据显示，韩国9月房价较8月成长0.05%，反映出当地房地产市场迟滞，8月时为小跌0.04%。
国民银行周一晚间在声明稿中表示，9月全国房价较上年同期下滑0.46%，8月时为下跌0.66%。
经济成长迟滞及前景不明朗已打压房地产市场，让严重负债的韩国家庭承受更多压力。消费者已缩减支出来因应，进而削弱内需。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。