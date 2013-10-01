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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美国政府开始关闭部分运作

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* 澳元/美元升0.85%，澳元兑新西兰元升0.69%，美元兑日圆跌0.10%，欧元兑美元涨0.13%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.41%、日经指数涨0.44%，美国10年期公债收益率报2.64%

* 澳元上涨，因零售销售、房价数据及澳洲央行声明稿

* 美国政府关门鲜有涟漪效应

* 首相安倍晋三决定按计划从明年4月起将消费税上调到8% (完)

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