意大利数据：9月制造业PMI回落至50.8且低于预估，不过仍呈扩张态势

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透罗马10月1日 - 周二公布的调查显示，意大利9月制造业活动为连续第三个月呈现扩张，因新订单和产出增长，尽管增长步伐慢于前月。
该数据进一步证实意大利这个欧元区第三大经济体可能会很快摆脱战后最长时期的衰退，此次衰退开始于2011年中期。但任何的复苏可能都会是缓慢且脆弱的。
意大利9月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)回落至50.8，8月为51.3，且亦略低于路透调查分析师预估均值51.0。不过指数高于代表景气荣枯线的50水准。(完) (编译 侯向明； 审校 高琦)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。