意大利数据：9月制造业PMI回落至50.8且低于预估，不过仍呈扩张态势

路透罗马10月1日 - 周二公布的调查显示，意大利9月制造业活动为连续第三个月呈现扩张，因新订单和产出增长，尽管增长步伐慢于前月。

该数据进一步证实意大利这个欧元区第三大经济体可能会很快摆脱战后最长时期的衰退，此次衰退开始于2011年中期。但任何的复苏可能都会是缓慢且脆弱的。

意大利9月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)回落至50.8，8月为51.3，且亦略低于路透调查分析师预估均值51.0。不过指数高于代表景气荣枯线的50水准。(完) (编译 侯向明； 审校 高琦)