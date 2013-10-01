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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:02 BJT

法国数据：9月制造业PMI微升至49.8，行业活动接近摆脱萎缩

这是该指数19个月以来最高数值，高于分析师预期的49.5，也高于初值49.5。

新订单在27个月来首度恢复增长，但产出仍下降，因企业继续使用制成品库存。

“尽管法国9月制造业产出继续萎缩，但新订单于逾两年来首度增长，显示制造业的情况正在趋稳。”Markit分析师Jack Kennedy称。

“而且，制成品库存大幅下降暗示如果需求续增，很快就得提高产量。”(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 石冠兰)
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