法国数据：9月制造业PMI微升至49.8，行业活动接近摆脱萎缩

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
这是该指数19个月以来最高数值，高于分析师预期的49.5，也高于初值49.5。
新订单在27个月来首度恢复增长，但产出仍下降，因企业继续使用制成品库存。
“尽管法国9月制造业产出继续萎缩，但新订单于逾两年来首度增长，显示制造业的情况正在趋稳。”Markit分析师Jack Kennedy称。
“而且，制成品库存大幅下降暗示如果需求续增，很快就得提高产量。”(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 石冠兰)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。