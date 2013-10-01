德国数据：9月制造业PMI终值为51.1，连续第三个月处于扩张

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元

路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。