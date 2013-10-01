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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:08 BJT

德国数据：9月制造业PMI终值为51.1，连续第三个月处于扩张

“第三季德国制造业似乎稳步扩张，尽管增长动能在9月有所减弱，”Markit资深分析师Tim Moore表示。

“投资商品生产商表现强劲，帮助支撑制造业增长，而消费商品生产走疲，是指数的主要拖累，”他又称。

9月的PMI调查数据显示，德国工厂连续第五个月生产增长，新订单连续第三个月增长，虽然两者的增长步伐较前月均有所放缓。

海外新合约连续第二个月增长，但增幅不及8月突出。订单增长放缓使工厂的待完成订单量降低。(完)

(编译 洪曦/李春喜 审校 李婷仪)
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