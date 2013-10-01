德国数据：9月制造业PMI终值为51.1，连续第三个月处于扩张

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
“第三季德国制造业似乎稳步扩张，尽管增长动能在9月有所减弱，”Markit资深分析师Tim Moore表示。
“投资商品生产商表现强劲，帮助支撑制造业增长，而消费商品生产走疲，是指数的主要拖累，”他又称。
9月的PMI调查数据显示，德国工厂连续第五个月生产增长，新订单连续第三个月增长，虽然两者的增长步伐较前月均有所放缓。
海外新合约连续第二个月增长，但增幅不及8月突出。订单增长放缓使工厂的待完成订单量降低。(完)
(编译 洪曦/李春喜 审校 李婷仪)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。