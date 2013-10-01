欧元区数据：9月工厂活动增长放缓，但需求改善促使制造商上调价格

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至51.1。
“9月欧元区制造业状况连续第三个月改善，释放出制造业正为该地区贡献重要支撑力量的积极信号。”Markit首席经济学家Chris Williamson说。
“但我们还不能高兴得太早。尽管近几个月创下逾两年来最好的表现，但PMI仍然略低于上个月的24个月高点51.4，和稍早的初值相一致。”
产出分项指数从8月的27个月高位53.4跌至52.2，略高于初值52.1。
官方数据周一显示，9月欧元区通胀率跌至1.1%，为2010年2月以来最低，这给予欧洲央行空间维持宽松货币政策，以支持地区经济复苏。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。