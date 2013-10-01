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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:18 BJT

欧元区数据：9月工厂活动增长放缓，但需求改善促使制造商上调价格

Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至51.1。

“9月欧元区制造业状况连续第三个月改善，释放出制造业正为该地区贡献重要支撑力量的积极信号。”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

“但我们还不能高兴得太早。尽管近几个月创下逾两年来最好的表现，但PMI仍然略低于上个月的24个月高点51.4，和稍早的初值相一致。”

产出分项指数从8月的27个月高位53.4跌至52.2，略高于初值52.1。

官方数据周一显示，9月欧元区通胀率跌至1.1%，为2010年2月以来最低，这给予欧洲央行空间维持宽松货币政策，以支持地区经济复苏。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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