欧元区数据：9月工厂活动增长放缓，但需求改善促使制造商上调价格

Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至51.1。

“9月欧元区制造业状况连续第三个月改善，释放出制造业正为该地区贡献重要支撑力量的积极信号。”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

“但我们还不能高兴得太早。尽管近几个月创下逾两年来最好的表现，但PMI仍然略低于上个月的24个月高点51.4，和稍早的初值相一致。”