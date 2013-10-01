表格：德国9月经季节调整的失业人口增加2.5万人，失业率为6.9%

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透柏林10月1日 - 德国联邦劳工局周二公布，德国9月经季节调整的失业人口增加2.5万至297.5万；经季调的失业率为6.9%。
德国9月未经调整的失业人口下降9.7万至284.9万人。
以下为详细表格
2013年9月 2013年8月 2012年9月
变动 (经调整) +25,000 +9,000 +3,000
人数 (经调整，百万) 2.975 2.950 2.914
失业率 (经调整，%) 6.9 6.8 6.8
变动 (未经调整) -96,760 +31,616 -117,000
人数 (未经调整，百万) 2.849 2.946 2.788
失业率 (未经调整) 6.6 6.8 6.5 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。