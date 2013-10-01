版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:09 BJT

表格：德国9月经季节调整的失业人口增加2.5万人，失业率为6.9%

路透柏林10月1日 - 德国联邦劳工局周二公布，德国9月经季节调整的失业人口增加2.5万至297.5万；经季调的失业率为6.9%。

德国9月未经调整的失业人口下降9.7万至284.9万人。

以下为详细表格

2013年9月 2013年8月 2012年9月

变动 (经调整) +25,000 +9,000 +3,000

人数 (经调整，百万) 2.975 2.950 2.914

失业率 (经调整，%) 6.9 6.8 6.8

变动 (未经调整) -96,760 +31,616 -117,000

人数 (未经调整，百万) 2.849 2.946 2.788

失业率 (未经调整) 6.6 6.8 6.5 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐