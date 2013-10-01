澳新汇市：澳元上扬，澳洲央行表态令温和派人士失望

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
在政策会议后公布的简短声明中，澳洲央行重申希望看到澳元下滑。澳元自4月来已下滑约11%，提高了出口获利并降低了制造业的竞争压力。
澳元兑美元报0.9392美元，日内涨0.7%。澳元兑日圆 攀升至92.20，脱离周一所及的三周低点90.68日圆。
澳元兑欧元、英镑和瑞郎亦走强。
交易商称，澳元兑美元的阻力位在0.9400，突破该点则目标上看0.9433美元，这是0.9280-0.9530这波跌势的61.8%的回撤位。
投资者亦密切关注美国情势，因国会未能打破政治僵局，联邦政府周二开始关闭部分运作。 (完)
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路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。