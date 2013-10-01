版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 14:27 BJT

澳新汇市：澳元上扬，澳洲央行表态令温和派人士失望

在政策会议后公布的简短声明中，澳洲央行重申希望看到澳元下滑。澳元自4月来已下滑约11%，提高了出口获利并降低了制造业的竞争压力。

澳元兑美元报0.9392美元，日内涨0.7%。澳元兑日圆 攀升至92.20，脱离周一所及的三周低点90.68日圆。

澳元兑欧元、英镑和瑞郎亦走强。

交易商称，澳元兑美元的阻力位在0.9400，突破该点则目标上看0.9433美元，这是0.9280-0.9530这波跌势的61.8%的回撤位。

投资者亦密切关注美国情势，因国会未能打破政治僵局，联邦政府周二开始关闭部分运作。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐