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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:44 BJT

英国数据：9月制造业PMI自8月所及的两年半高点小幅下滑

但就业和物价分项以两年来最快速度增长，暗示制造业闲置产能有限。

周二的数据还预示制造业强劲增长，工厂聘雇速度为2011年5月以来最快，制造业就业分项指数从51.9升至54.0。制造业占英国经济的10%。

“就经济重新平衡而言这些数据相当令人振奋，商品生产可能对第三季的经济增长提供了主要的刺激力量。”Markit资深分析师Rob Dobson称。

“我们预计看到7-9月制造业产出扩张至少1%，甚至可能达1.5%。”他并称。

然而制造业展望相对没那么好，出口订单增速为5月以来最慢。(完) (编译 石冠兰/张若琪 审校 隋芬)
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