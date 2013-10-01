英国数据：9月制造业PMI自8月所及的两年半高点小幅下滑

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
但就业和物价分项以两年来最快速度增长，暗示制造业闲置产能有限。
周二的数据还预示制造业强劲增长，工厂聘雇速度为2011年5月以来最快，制造业就业分项指数从51.9升至54.0。制造业占英国经济的10%。
“就经济重新平衡而言这些数据相当令人振奋，商品生产可能对第三季的经济增长提供了主要的刺激力量。”Markit资深分析师Rob Dobson称。
“我们预计看到7-9月制造业产出扩张至少1%，甚至可能达1.5%。”他并称。
然而制造业展望相对没那么好，出口订单增速为5月以来最慢。(完) (编译 石冠兰/张若琪 审校 隋芬)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。