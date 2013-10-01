表格：欧元区8月失业率为12.0%，与7月持平

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透布鲁塞尔10月1日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区8月失业率为12.0%，7月修正后为12.0%。
失业率(%) 12月8月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月
欧元区 11.5 12.1 12.1 12.0 12.0
欧盟 10.6 10.9 10.9 10.9 10.9
浏览完整数据，请登录欧盟统计局网站(here)。(完)
(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。