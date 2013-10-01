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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 17:09 BJT

表格：欧元区8月失业率为12.0%，与7月持平

路透布鲁塞尔10月1日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区8月失业率为12.0%，7月修正后为12.0%。

失业率(%) 12月8月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月

欧元区 11.5 12.1 12.1 12.0 12.0

欧盟 10.6 10.9 10.9 10.9 10.9

浏览完整数据，请登录欧盟统计局网站(here)。(完)

(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
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