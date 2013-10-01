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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 14:26 BJT

韩国汇市：韩元兑美元因外资流入而小幅收高，当局疑似有干预阻升

路透首尔10月1日 - 韩国韩元 周二在本地市场小幅收高，因外资流入韩国股市，但是交易员怀疑韩国当局的干预性美元买盘抑制了韩元涨幅。

韩元兑美元 收报1,073.5韩元，周一本地收盘价为1,074.7。

交易员说，韩国当局疑似在韩元兑美元一跌破1,074时买进美元。美国政府停止运作对美元-韩元汇率似未有明显效应--市场已反映过这个因素，且预计问题在短期之内就会获解决。

韩国企划财政部已警告其正密切关注韩元兑美元汇率。韩元兑美元在7-9月季度上涨6.3%，是2010年第三季以来最强单季表现。(完)

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