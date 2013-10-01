表格：LME金属库存最新变化--10月1日

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透伦敦10月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨 )： 品种 最新库存 变动 铜 533,325 -4,700 锡 13,240 -175 铅 239,350 -500 锌 1,024,025 +57,600 铝 5,374,550 -6,450 镍 227,004 +936 铝合金 62,060 -240 NASAAC 109,880 -40 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC- 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-LOC S> GRD> CKS> -GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC- 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-LOC S> GRD> CKS> -GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC- 铝合 <MAA-STO <0#MAASTX-LOC S> GRD> 金 CKS> -GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC- NASA <MNA-STO <0#MNASTX-LOC S> GRD> A CKS> -GRD> (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。