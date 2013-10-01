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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月1日

路透伦敦10月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨
)：

    品种        最新库存           变动
    铜          533,325          -4,700
    锡           13,240            -175
    铅          239,350            -500
    锌        1,024,025         +57,600
    铝        5,374,550          -6,450
    镍          227,004            +936
    铝合金       62,060            -240
    NASAAC      109,880            -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据    库存分布        品种  库存数据  库存分布
 铜      <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-  铅    <MPB-STO  <0#MPBSTX-LOC
         S>          GRD>                  CKS>      -GRD>
 铝      <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-  锡    <MSN-STO  <0#MSNSTX-LOC
         S>          GRD>                  CKS>      -GRD>
 锌      <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-  铝合  <MAA-STO  <0#MAASTX-LOC
         S>          GRD>            金    CKS>      -GRD>
 镍      <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-  NASA  <MNA-STO  <0#MNASTX-LOC
         S>          GRD>            A     CKS>      -GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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