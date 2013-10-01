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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 14:31 BJT

澳洲股市：在振荡交投中收低，投资者关注美国政府机构停摆的影响

路透悉尼10月1日 - 澳洲股市周二下滑0.2%，盘中交投振荡，因美国国会未能化解僵局，政府开始关闭部分运作。但鉴于澳洲零售销售数据好于预期，并且中国官方PMI小幅上升，对澳股起到一些提振作用。

美国联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次，这可能造成多达100万工作人员进入无薪休假、一些国家公园关闭及部分医疗研究项目暂停。

澳洲央行周二维持指标利率在2.5%不变，称此前实施的宽松货币政策的全部效应尚未都展现。此外，央行没有就未来会否进一步降息给出指引。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌12.1点，收报5,206.8点。（完）
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