澳洲股市：在振荡交投中收低，投资者关注美国政府机构停摆的影响

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透悉尼10月1日 - 澳洲股市周二下滑0.2%，盘中交投振荡，因美国国会未能化解僵局，政府开始关闭部分运作。但鉴于澳洲零售销售数据好于预期，并且中国官方PMI小幅上升，对澳股起到一些提振作用。
美国联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次，这可能造成多达100万工作人员进入无薪休假、一些国家公园关闭及部分医疗研究项目暂停。
澳洲央行周二维持指标利率在2.5%不变，称此前实施的宽松货币政策的全部效应尚未都展现。此外，央行没有就未来会否进一步降息给出指引。
澳股S&P/ASX 200指数 下跌12.1点，收报5,206.8点。（完）
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。