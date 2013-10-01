日本房地产：软银创办人孙正义以3.26亿美元买下东京Tiffany大楼--消息

路透东京10月1日 - 日本软银集团 创办人孙正义以320亿日圆(3.26亿美元)买下东京指标建筑物Tiffany大楼，成为近年日本最高价的地产交易之一，凸显出日本房地产市场的复苏。

Tiffany大楼位于东京银座高级购物区，也是名牌珠宝蒂芙尼(Tiffany) 的日本旗舰店所在。该栋大楼由Asia Pacific Land对外公开求售。根据直接知悉此项交易的消息人士说，孙正义击退主权财富基金以及日本企业等其他竞购买家胜出。

目前尚不清楚孙正义为何买下Tiffany大楼，也还不清楚他要如何为本项交易融资。软银对此不愿置评，而目前未能联系上Asia Pacific Land对此做出回应。

消息人士不愿具名，因其未获授权对媒体讲话。

根据预期的未来租金收入，本项交易购买价格估计可有2.6%的资本化率，这远低于日本房地产投资信托(REIT)通常所寻求的4%门槛。

“地产基金和房地产信托需要一定的回报，所以他们将避开这种竞争水平，”瑞穗证券分析师Takashi Ishizawa说。