日本房地产：软银创办人孙正义以3.26亿美元买下东京Tiffany大楼--消息

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透东京10月1日 - 日本软银集团 创办人孙正义以320亿日圆(3.26亿美元)买下东京指标建筑物Tiffany大楼，成为近年日本最高价的地产交易之一，凸显出日本房地产市场的复苏。
Tiffany大楼位于东京银座高级购物区，也是名牌珠宝蒂芙尼(Tiffany) 的日本旗舰店所在。该栋大楼由Asia Pacific Land对外公开求售。根据直接知悉此项交易的消息人士说，孙正义击退主权财富基金以及日本企业等其他竞购买家胜出。
目前尚不清楚孙正义为何买下Tiffany大楼，也还不清楚他要如何为本项交易融资。软银对此不愿置评，而目前未能联系上Asia Pacific Land对此做出回应。
消息人士不愿具名，因其未获授权对媒体讲话。
根据预期的未来租金收入，本项交易购买价格估计可有2.6%的资本化率，这远低于日本房地产投资信托(REIT)通常所寻求的4%门槛。
“地产基金和房地产信托需要一定的回报，所以他们将避开这种竞争水平，”瑞穗证券分析师Takashi Ishizawa说。
“我预计未来参与这个市场的人士，可能是那些想从核心业务之外多元化其营收来源的非地产公司。”(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。