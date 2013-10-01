全球金市：金价小幅上涨，美国政府开始关闭部分运作

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1328.70 1.76 +0.13 -20.65
现货银 21.72 0.08 +0.37 -28.27
现货铂金 1399.99 1.19 +0.09 -8.80
现货钯金 720.47 -1.03 -0.14 4.11
COMEX期金 1329.30 2.30 +0.17 -20.68 10598
COMEX期银 21.75 0.04 +0.17 -28.25 2138
汇率
欧元/美元 1.3542
美元/日圆 98.13
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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