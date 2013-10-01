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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 15:00 BJT

全球金市：金价小幅上涨，美国政府开始关闭部分运作

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1328.70 1.76 +0.13 -20.65

现货银 21.72 0.08 +0.37 -28.27

现货铂金 1399.99 1.19 +0.09 -8.80

现货钯金 720.47 -1.03 -0.14 4.11

COMEX期金 1329.30 2.30 +0.17 -20.68 10598

COMEX期银 21.75 0.04 +0.17 -28.25 2138

汇率

欧元/美元 1.3542

美元/日圆 98.13

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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