欧洲汇市：美元下跌，受美国政府部分停摆影响

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透伦敦10月1日 - 美元兑瑞郎周二跌至一年半低点，兑欧元降至八个月低位，此前美国国会未能达成协议，导致部分政府机构停止运作。
因预期此次政府停摆将损及经济并促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持宽松政策，美元全线承压。
0654GMT，美元指数 下滑0.4%至79.918，为2月13日以来最低。
美元兑瑞郎 跌至0.9004，为2012年4月初以来低位。
欧元兑美元 涨至2月6日以来最高位1.3580，日内涨幅为0.4%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。