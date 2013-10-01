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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 15:03 BJT

欧洲汇市：美元下跌，受美国政府部分停摆影响

路透伦敦10月1日 - 美元兑瑞郎周二跌至一年半低点，兑欧元降至八个月低位，此前美国国会未能达成协议，导致部分政府机构停止运作。

因预期此次政府停摆将损及经济并促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持宽松政策，美元全线承压。

0654GMT，美元指数 下滑0.4%至79.918，为2月13日以来最低。

美元兑瑞郎 跌至0.9004，为2012年4月初以来低位。

欧元兑美元 涨至2月6日以来最高位1.3580，日内涨幅为0.4%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
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