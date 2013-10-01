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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 14:47 BJT

日本股市：日经回吐涨幅仅收高0.2%，受到美国政治僵局拖累

路透东京10月1日 - 日本股市日经指数周二回吐早盘多数涨幅并收高0.2%，受到美国政府停止运作后果的疑虑所拖累。

指标日经指数 收报14,484.72点，盘中一度上涨1.3%至14,642.97点，因企业信心数据强劲，强化市场预期首相安倍晋三将如期推行财政改革计划，并提供刺激方案来缓和对经济的冲击。

安倍首相料在今日稍晚时宣布政府财政策略的细节。

东证股价指数 下跌0.1%至1,193.44点，交投相对清淡，有27.9亿股换手。(完)
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