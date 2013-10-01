日本股市：日经回吐涨幅仅收高0.2%，受到美国政治僵局拖累

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透东京10月1日 - 日本股市日经指数周二回吐早盘多数涨幅并收高0.2%，受到美国政府停止运作后果的疑虑所拖累。
指标日经指数 收报14,484.72点，盘中一度上涨1.3%至14,642.97点，因企业信心数据强劲，强化市场预期首相安倍晋三将如期推行财政改革计划，并提供刺激方案来缓和对经济的冲击。
安倍首相料在今日稍晚时宣布政府财政策略的细节。
东证股价指数 下跌0.1%至1,193.44点，交投相对清淡，有27.9亿股换手。(完)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
====================================================================
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。