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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 15:17 BJT

台湾债市：公债殖利率震荡收高，美债未因政府关门走多

* 美国联邦政府将停止部分运作，惟亚洲盘美债殖利率弹升
    * 台债流动性变差，殖利率震荡剧烈，显示交投缺乏方向
    * 留意明日央行总裁说法以及台湾中油公司债标售结果

    路透台北10月1日 - 台湾公债殖利率周二震荡收高。虽然美国党派斗争最终还是让联邦政府停止部分运作
，不过在亚洲时段交易的
美国10年公债殖利率却较前日上扬，使得今日台债殖利率也跟着弹升。
    
    台债近两周的走势波动剧烈，上周五10年券102/10演出多杀多走势令殖利率急弹近10基点后，多空对后市
的看法趋于保守。交易商退场也让流动性变差，只要极少的成交量就会让殖利率明显波动。交易员认为，必须
有更多的消息面来确认方向，明日10年券102/10殖利率区间看在1.65-1.73%，五年券102/11发行前交易殖利率
看在1.15-1.21%。
    
    “大家对利率没有明确看法，流动性变得很差。”一证券商交易员说。
    
    一银行交易员则称，目前五年与10年券殖利率来到相对尴尬的位置，无论要弹还是跌，要有更多的消息带
动。短期而言，外部仍以美债表现马首是瞻，内部则要看台湾中油以及鸿海公司债的标售结果，以及周四20年
增额券102/8R开始发行前交易的表现而定。
    
    美国联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次，这可能造成多达100万工作人员进入无薪休假、
一些国家公园关闭及部分医疗研究项目暂停。   
       
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5    102/11                     +2.00     1.1900   1.1650-1.1978     62.0
     10    102/10                     +1.49     1.6999   1.6741-1.7100     95.5
    
    继上周四举行理监事会议后记者会，央行总裁彭淮南也将在明日赴立法院进行业务报告，交易员虽认为总
裁不致出现惊人之语，但仍无法排除债市出现非理性反应的可能。
    
    “你觉得立委不会追问何时升息吗。”一证券商交易员说。
    
    另一银行交易员则指出，央行在向立法院提交的业务报告中指出，今、明两年物价料温和，因此升息时程
应不会太近。
    
    台湾央行周一向立法院提交的业务报告表示，美国量化宽松(QE)退场将冲击新兴市场，但台湾因经常帐顺
差相对GDP(国内生产总值)比率超过10%，资本外流的压力相对较轻，因此台湾影响较小。                  
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6999
          5       102/2                       1.1101
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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