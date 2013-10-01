台湾债市：公债殖利率震荡收高，美债未因政府关门走多

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
* 美国联邦政府将停止部分运作，惟亚洲盘美债殖利率弹升 * 台债流动性变差，殖利率震荡剧烈，显示交投缺乏方向 * 留意明日央行总裁说法以及台湾中油公司债标售结果 路透台北10月1日 - 台湾公债殖利率周二震荡收高。虽然美国党派斗争最终还是让联邦政府停止部分运作 ，不过在亚洲时段交易的 美国10年公债殖利率却较前日上扬，使得今日台债殖利率也跟着弹升。 台债近两周的走势波动剧烈，上周五10年券102/10演出多杀多走势令殖利率急弹近10基点后，多空对后市 的看法趋于保守。交易商退场也让流动性变差，只要极少的成交量就会让殖利率明显波动。交易员认为，必须 有更多的消息面来确认方向，明日10年券102/10殖利率区间看在1.65-1.73%，五年券102/11发行前交易殖利率 看在1.15-1.21%。 “大家对利率没有明确看法，流动性变得很差。”一证券商交易员说。 一银行交易员则称，目前五年与10年券殖利率来到相对尴尬的位置，无论要弹还是跌，要有更多的消息带 动。短期而言，外部仍以美债表现马首是瞻，内部则要看台湾中油以及鸿海公司债的标售结果，以及周四20年 增额券102/8R开始发行前交易的表现而定。 美国联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次，这可能造成多达100万工作人员进入无薪休假、 一些国家公园关闭及部分医疗研究项目暂停。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/11 +2.00 1.1900 1.1650-1.1978 62.0 10 102/10 +1.49 1.6999 1.6741-1.7100 95.5 继上周四举行理监事会议后记者会，央行总裁彭淮南也将在明日赴立法院进行业务报告，交易员虽认为总 裁不致出现惊人之语，但仍无法排除债市出现非理性反应的可能。 “你觉得立委不会追问何时升息吗。”一证券商交易员说。 另一银行交易员则指出，央行在向立法院提交的业务报告中指出，今、明两年物价料温和，因此升息时程 应不会太近。 台湾央行周一向立法院提交的业务报告表示，美国量化宽松(QE)退场将冲击新兴市场，但台湾因经常帐顺 差相对GDP(国内生产总值)比率超过10%，资本外流的压力相对较轻，因此台湾影响较小。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6999 5 102/2 1.1101 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。