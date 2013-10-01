台湾债市：公债殖利率震荡收高，美债未因政府关门走多

* 美国联邦政府将停止部分运作，惟亚洲盘美债殖利率弹升 * 台债流动性变差，殖利率震荡剧烈，显示交投缺乏方向 * 留意明日央行总裁说法以及台湾中油公司债标售结果 路透台北10月1日 - 台湾公债殖利率周二震荡收高。虽然美国党派斗争最终还是让联邦政府停止部分运作 ，不过在亚洲时段交易的 美国10年公债殖利率却较前日上扬，使得今日台债殖利率也跟着弹升。 台债近两周的走势波动剧烈，上周五10年券102/10演出多杀多走势令殖利率急弹近10基点后，多空对后市 的看法趋于保守。交易商退场也让流动性变差，只要极少的成交量就会让殖利率明显波动。交易员认为，必须 有更多的消息面来确认方向，明日10年券102/10殖利率区间看在1.65-1.73%，五年券102/11发行前交易殖利率 看在1.15-1.21%。 “大家对利率没有明确看法，流动性变得很差。”一证券商交易员说。 一银行交易员则称，目前五年与10年券殖利率来到相对尴尬的位置，无论要弹还是跌，要有更多的消息带 动。短期而言，外部仍以美债表现马首是瞻，内部则要看台湾中油以及鸿海公司债的标售结果，以及周四20年 增额券102/8R开始发行前交易的表现而定。 美国联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次，这可能造成多达100万工作人员进入无薪休假、 一些国家公园关闭及部分医疗研究项目暂停。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/11 +2.00 1.1900 1.1650-1.1978 62.0 10 102/10 +1.49 1.6999 1.6741-1.7100 95.5 继上周四举行理监事会议后记者会，央行总裁彭淮南也将在明日赴立法院进行业务报告，交易员虽认为总 裁不致出现惊人之语，但仍无法排除债市出现非理性反应的可能。 “你觉得立委不会追问何时升息吗。”一证券商交易员说。 另一银行交易员则指出，央行在向立法院提交的业务报告中指出，今、明两年物价料温和，因此升息时程 应不会太近。 台湾央行周一向立法院提交的业务报告表示，美国量化宽松(QE)退场将冲击新兴市场，但台湾因经常帐顺 差相对GDP(国内生产总值)比率超过10%，资本外流的压力相对较轻，因此台湾影响较小。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6999 5 102/2 1.1101 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)