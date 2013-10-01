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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 15:16 BJT

韩国债市：因获利了结下跌，无视美国政府部分停摆

路透首尔10月1日 - 韩国公债价格周二收低，因获利了结而受压，尽管因美国政府部分停摆而起的不确定性升高。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)上升3个基点，三年期公债12月期约收低0.09点，至105.82。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.82 105.91

10年期公债收益率 3.45% 3.42%

五年期公债收益率 3.08% 3.05%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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