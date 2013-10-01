西班牙数据：9月制造业连续第二个月增长，惟增速放缓

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
路透马德里10月1日 - 周二发布的调查结果显示，西班牙制造业增长步伐在9月放缓，此前制造业在8月实现两年多来首度增长。
Markit的西班牙制造业9月采购经理人指数(PMI)从8月的51.1降至50.7，为连续第二个月处在荣枯分水岭50的上方。
“9月数据确认了西班牙第三季出现的逐步改善迹象，受到出口稳健增长的支撑，”Markit分析师Andrew Harker表示。
“这种企稳现象是能转化为持续的扩张，还是制造业会重新陷入萎缩，还有待观察。”
政府上周表示，西班牙经济在第三季实现两年多来首次扩张，不过失业率仍处于欧元区最高行列，多数分析师认为需要数年时间才能降下来。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。