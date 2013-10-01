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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 15:25 BJT

西班牙数据：9月制造业连续第二个月增长，惟增速放缓

路透马德里10月1日 - 周二发布的调查结果显示，西班牙制造业增长步伐在9月放缓，此前制造业在8月实现两年多来首度增长。

　Markit的西班牙制造业9月采购经理人指数(PMI)从8月的51.1降至50.7，为连续第二个月处在荣枯分水岭50的上方。

“9月数据确认了西班牙第三季出现的逐步改善迹象，受到出口稳健增长的支撑，”Markit分析师Andrew Harker表示。

“这种企稳现象是能转化为持续的扩张，还是制造业会重新陷入萎缩，还有待观察。”

政府上周表示，西班牙经济在第三季实现两年多来首次扩张，不过失业率仍处于欧元区最高行列，多数分析师认为需要数年时间才能降下来。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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