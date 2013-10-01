表格：外资在韩国股市买超1,499亿韩元，连续25天买超

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透首尔10月1日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,499亿韩元，已连续25个交易日买超，期间累计买超9.313万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月1日 149.9 10.3 -148.2
9月30日 112.0 -85.5 3.7
9月27日 224.3 -125.7 -93.6
9月26日 210.4 -96.7 -117.1
9月25日 240.5 -330.4 116.8
9月24日 77.8 -103.5 44.2
9月23日 312.7 -270.1 -44.1
9月17日 390.9 -320.0 -78.3
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
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本月以来 149.9 10.3 -148.2
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今年以来 741.7 5,297.7 -4,675.4
---------------------------------------------(完)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。