版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,499亿韩元，连续25天买超

路透首尔10月1日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,499亿韩元，已连续25个交易日买超，期间累计买超9.313万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

10月1日 149.9 10.3 -148.2

9月30日 112.0 -85.5 3.7

9月27日 224.3 -125.7 -93.6

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

9月25日 240.5 -330.4 116.8

9月24日 77.8 -103.5 44.2

9月23日 312.7 -270.1 -44.1

9月17日 390.9 -320.0 -78.3

9月16日 509.8 -204.3 -286.3

9月13日 412.6 -373.9 -12.3

9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4

9月11日 694.9 -333.3 -344.3

9月10日 862.1 -304.0 -450.8

9月 9日 567.7 -122.0 -413.6

9月 6日 500.8 -229.0 -238.3

---------------------------------------------

本月以来 149.9 10.3 -148.2

---------------------------------------------

今年以来 741.7 5,297.7 -4,675.4

---------------------------------------------(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐