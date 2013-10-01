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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 15:47 BJT

新兴汇市：亚币普遍上扬，印尼卢比受贸易数据提振

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 日圆                          97.96      98.23      +0.28     -11.40      86.79
 坡元                         1.2516     1.2563      +0.38      -2.37     1.2219
 台币                         29.510     29.670      +0.54      -1.27     29.136
 韩元                        1072.40    1074.70      +0.21      -0.17    1070.60
 泰铢                          31.14      31.29      +0.48      -1.70      30.61
 菲律宾披索                    43.33      43.54      +0.48      -5.26      41.05
 印尼卢比                   11500.00   11570.00      +0.61     -16.26    9630.00
 印度卢比                      62.28      62.60      +0.51     -11.71      54.99
 马币                         3.2330     3.2595      +0.82      -5.41     3.0580
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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