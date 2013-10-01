《汇市简讯》英国制造业PMI公布前市场逢低买入英镑兑美元

企业并购：中国复星国际计划入股俄罗斯极地黄金--国际文传电讯社
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
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* 英镑兑美元成功突破1.6250处的期权障碍后，触及九个月高点1.6260。
* 1.6270上方料有停止单，沽盘或在1.6280和1.6300附近。
* 由于技术信号乐观，市场逢低买入。
* 交易建议：在1.6205处买入，1.6174设置停止单，目标位是1.6298(风险/收益比为3：1)。
* 1.6177是英镑自周一高点1.6203拉回所及低位。周一亚洲盘高点是1.6183。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 张若琪)
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。