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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 16:08 BJT

《汇市简讯》英国制造业PMI公布前市场逢低买入英镑兑美元

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* 英镑兑美元成功突破1.6250处的期权障碍后，触及九个月高点1.6260。

* 1.6270上方料有停止单，沽盘或在1.6280和1.6300附近。

* 由于技术信号乐观，市场逢低买入。

* 交易建议：在1.6205处买入，1.6174设置停止单，目标位是1.6298(风险/收益比为3：1)。

* 1.6177是英镑自周一高点1.6203拉回所及低位。周一亚洲盘高点是1.6183。(完)

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