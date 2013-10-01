《全球汇市》美元全面承压，美国政府开始关闭部分运作

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3567 1.3524 +0.32 +2.83 1.3194 美元/日圆 97.99 98.21 -0.22 +12.97 86.74 欧元/日圆 132.97 132.83 +0.11 +16.18 114.45 美元/瑞郎 0.9010 0.9048 -0.42 -1.58 0.9155 英镑/美元 1.6242 1.6184 +0.36 -0.06 1.6251 美元/加元 1.0297 1.0308 -0.11 +3.79 0.9921 澳元/美元 0.9420 0.9312 +1.16 -9.36 1.0393 新西兰元/美元 0.8311 0.8286 +0.30 +0.34 0.8283 欧元/瑞郎 1.2224 1.2240 -0.13 +1.23 1.2075 欧元/英镑 0.8352 0.8355 -0.04 +2.93 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.6428 8.6934 -0.58 +0.76 8.5777 美元/挪威克朗 5.9999 6.0103 -0.17 +7.85 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。