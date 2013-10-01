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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 16:32 BJT

《全球汇市》美元全面承压，美国政府开始关闭部分运作

纽约       当日      今年来     2012年
                                 最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                 
 欧元/美元                          1.3567     1.3524      +0.32      +2.83     1.3194
 美元/日圆                           97.99      98.21      -0.22     +12.97      86.74
 欧元/日圆                          132.97     132.83      +0.11     +16.18     114.45
 美元/瑞郎                          0.9010     0.9048      -0.42      -1.58     0.9155
 英镑/美元                          1.6242     1.6184      +0.36      -0.06     1.6251
 美元/加元                          1.0297     1.0308      -0.11      +3.79     0.9921
 澳元/美元                          0.9420     0.9312      +1.16      -9.36     1.0393
 新西兰元/美元                      0.8311     0.8286      +0.30      +0.34     0.8283
 欧元/瑞郎                          1.2224     1.2240      -0.13      +1.23     1.2075
 欧元/英镑                          0.8352     0.8355      -0.04      +2.93     0.8114
 欧元/瑞典克朗                      8.6428     8.6934      -0.58      +0.76     8.5777
 美元/挪威克朗                      5.9999     6.0103      -0.17      +7.85     5.5630
                                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计。
    (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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