金属期市：伦铜持稳，中国长假令市场交投淡静

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
不过，一些分析师表示，中国铜需求目前展望要比之前稍好。
“今年上半年，中国铜需求增速下滑，但现在回稳...下半年的统计数据会更好看。”AME Group分析师Matt Fusarelli说。
AME维持第四季铜价预估在每吨7,050美元不变。
0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.18%，报每吨7,315美元，上日接近收平。
铜价周一涨至10天高位每吨7,330美元，但仍在8月初以来的7,000-7,500美元区间内。
“上海期交所休市，下周之前都不会恢复交易。与此同时，技术面因素可能成为市场的主导力量。”Sucden在一份报告中称。
成交极度清淡，铜成交量仅为正常水平的三分之一左右，总成交量在约7,000口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。