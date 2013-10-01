版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 16:35 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国长假令市场交投淡静

不过，一些分析师表示，中国铜需求目前展望要比之前稍好。

“今年上半年，中国铜需求增速下滑，但现在回稳...下半年的统计数据会更好看。”AME Group分析师Matt Fusarelli说。

AME维持第四季铜价预估在每吨7,050美元不变。

0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.18%，报每吨7,315美元，上日接近收平。

铜价周一涨至10天高位每吨7,330美元，但仍在8月初以来的7,000-7,500美元区间内。

“上海期交所休市，下周之前都不会恢复交易。与此同时，技术面因素可能成为市场的主导力量。”Sucden在一份报告中称。

成交极度清淡，铜成交量仅为正常水平的三分之一左右，总成交量在约7,000口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐