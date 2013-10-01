版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:42 BJT

台湾央行：共发行739亿台币存单，发行余额减3亿

路透台北10月1日 - 台湾央行周二公布，今日共发行739亿台币存单，相较存单到期742亿台币，存单发行余额减3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 687

91天期 0.93 38

182天期 1.05 14

央行上日共发行1,985.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,409.15亿台币。 5,412.15 -3

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为723亿台币，累计超额准备为5,225亿，加计前期1%的超额准备为6,014亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐