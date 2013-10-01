台湾央行：共发行739亿台币存单，发行余额减3亿

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透台北10月1日 - 台湾央行周二公布，今日共发行739亿台币存单，相较存单到期742亿台币，存单发行余额减3亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 687
91天期 0.93 38
182天期 1.05 14
央行上日共发行1,985.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,409.15亿台币。 5,412.15 -3
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为723亿台币，累计超额准备为5,225亿，加计前期1%的超额准备为6,014亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。