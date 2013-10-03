台湾央行：共发行3,291.85亿台币存单，发行余额减2.25亿

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透台北10月3日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,291.85亿台币存单，相较存单到期3,294.1亿台币，存单发行余额减2.25亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,273.85
91天期 0.93 13.00
182天期 1.05 5.00
央行上日共发行528.7亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,404.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负302亿台币，累计超额准备为4,852亿，加计前期1%的超额准备为5,641亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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