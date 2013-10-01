欧洲汇市：英镑兑美元短暂削减涨幅，因英国PMI数据低于预期

路透伦敦10月1日 - 英镑兑美元周二短暂削减涨幅，此前公布的调查显示(COPY)英国制造业增长步伐在9月从前月触及的逾两年高位略微放缓，归因于出口订单增速放缓。

但英镑回落有限，因尽管数据低于预期，但仍相对强劲。分项数据显示就业和物价分项以两年来最快速度增长，仍不改英国经济正积蓄动能的观点。