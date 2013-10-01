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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:53 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元短暂削减涨幅，因英国PMI数据低于预期

路透伦敦10月1日 - 英镑兑美元周二短暂削减涨幅，此前公布的调查显示(COPY)英国制造业增长步伐在9月从前月触及的逾两年高位略微放缓，归因于出口订单增速放缓。

但英镑回落有限，因尽管数据低于预期，但仍相对强劲。分项数据显示就业和物价分项以两年来最快速度增长，仍不改英国经济正积蓄动能的观点。

英镑兑美元 从数据公布前的约1.6233回落至1.6220。最新报1.6227，日内上涨0.25%。

稍早英镑/美元触及九个月高点1.6260，因美国政府部分停摆使美元普遍受压。(完)

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