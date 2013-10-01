欧洲汇市：英镑兑美元短暂削减涨幅，因英国PMI数据低于预期

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透伦敦10月1日 - 英镑兑美元周二短暂削减涨幅，此前公布的调查显示(COPY)英国制造业增长步伐在9月从前月触及的逾两年高位略微放缓，归因于出口订单增速放缓。
但英镑回落有限，因尽管数据低于预期，但仍相对强劲。分项数据显示就业和物价分项以两年来最快速度增长，仍不改英国经济正积蓄动能的观点。
英镑兑美元 从数据公布前的约1.6233回落至1.6220。最新报1.6227，日内上涨0.25%。
稍早英镑/美元触及九个月高点1.6260，因美国政府部分停摆使美元普遍受压。(完)
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路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。