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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 16:53 BJT

日本经济：政府决定编制约5万亿日圆的刺激计划来抵消消费税上调的影响

路透东京10月1日 - 日本政府周二发表声明称，日本决定编制规模约为5万亿(兆)日圆(509.6亿美元)的经济刺激计划，以抵消消费税明年4月上调的影响。

此项决定是首相安倍晋三内阁作出的，此前数小时安倍称政府将在4月将消费税率从5%上调至8%，以遏制公共债务。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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