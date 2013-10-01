日本经济：政府决定编制约5万亿日圆的刺激计划来抵消消费税上调的影响

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透东京10月1日 - 日本政府周二发表声明称，日本决定编制规模约为5万亿(兆)日圆(509.6亿美元)的经济刺激计划，以抵消消费税明年4月上调的影响。
此项决定是首相安倍晋三内阁作出的，此前数小时安倍称政府将在4月将消费税率从5%上调至8%，以遏制公共债务。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。