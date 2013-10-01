韩国央行：货币政策委员会成员称须留意资金过度流入--会议记录

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透首尔10月1日 - 周二公布的会议纪录显示，韩国央行对美联储宽松政策可能退场而引发的外资资本过度流入甚感忧心。
根据9月12日央行货币政策会议的纪录，一位委员说：“我们有必要扩大范围，不仅要注意资本外流，也要留意资本流入，并准备好紧急计划。”
央行公布会议记录时并未公开委员的名字。委员会在该次会议中一致通过连续第四个月维持指标利率在2.50%。
会议记录显示，另一位委员说，韩国也应提防来自短线外资流入的投机客攻击。这位委员说，相较于韩国经济基本面，这类资金流入可能过度。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。